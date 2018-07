Al Ministero dello Sviluppo Economico il tavolo sull´Ilva

Toti: «Siamo venuti soprattutto per ascoltare. Meglio un tavolo affollato che vuoto»

Genova - Ha preso il via il tavolo sull’Ilva convocato dal ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio per presentare la proposta di miglioramento fatta da Arcelor Mittal. Al tavolo sono invitati i presidenti delle Regioni e dei Comuni coinvolti, i sindacati, le organizzazioni datoriali, i consumatori e le organizzazioni ambientaliste. Sono ovviamente convocati anche i commissari straordinari e i vertici di Arcelor Mittal e di Am Invest Co.



Accordo - «E' stato un tavolo interlocutorio per vedere il bicchiere mezzo pieno - ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti - Mittal ha ulteriormente implementato il suo piano. Le associazioni hanno fatto le loro domande e il ministro ha chiesto di inviare le nostre osservazioni via e-mail. E' stato un tavolo di informazione, non di negoziato. Spero sia un tavolo utile a far avvicinare esigenze ancora diverse».