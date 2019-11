Al via i nuovi servizi legati al processo doganale di gestione delle merci in esportazione

Genova - Dopo il porto di Savona, Logistica Digitale avvia un nuovo servizio anche sul porto di Genova. Partiranno infatti oggi, 18 novembre, i servizi legati al processo doganale di gestione delle merci in esportazione (T1) secondo le nuove normative che la locale sezione della dogana sta emanando.

Un’altra importante novità per il completamento del processo di digitalizzazione relativo alla Piattaforma Logistica Nazionale. L’operazione segue infatti quella sul porto di Savona - Vado Ligure dove la scorsa settimana è partito il programma di servizi Port Community Sistem Operativo (PCSO) realizzato da Logistica Digitale.



Terminata la fase di accreditamento iniziale degli operatori, a partire da questa settimana è stata garantita la disponibilità delle seguenti funzionalità relative al ciclo di importazione: elaborazione dei manifesti merci in arrivo; messa a disposizione di un servizio di interrogazione A3. In queste settimane verrà reso disponibile anche il sistema di acquisizione automatico delle dichiarazioni doganali e, in alternativa, un servizio di upload manuale delle dichiarazioni per tutte le tipologie di dichiarazioni (complete di esito e nel formato standard doganale). Dai primi di dicembre è prevista inoltre la partenza delle funzionalità di gestione del ciclo di esportazione ed in particolare la produzione dei manifesti merci in partenza per la merce in container e relativa disponibilità per il terminal della merce imbarcabile.