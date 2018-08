Al via la nuova rete di ricarica IrenGo per i mezzi elettrici

Genova - E’ stato firmato nei giorni scorsi il protocollo di intesa fra Iren e il Comune di Genova per l’installazione in città di 31 colonnine per la ricarica di auto, scooter, biciclette e qualunque altro mezzo elettrico a servizio di tutti i cittadini. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di e-mobility IrenGO, presentato dalla società lo scorso primo giugno e finalizzato allo sviluppo di una mobilità sostenibile urbana e turistica.



Energia - Le 31 colonnine, il cui investimento è interamente a carico di Iren, sono dotate dei più moderni sistemi di ricarica ed erogano energia 100% green, prodotta dalle centrali idroelettriche di Iren. Attraverso una APP scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone, si potranno geo-localizzare le colonnine, aprirle e chiuderle con un semplice gesto e provvedere al pagamento della ricarica effettuata, ricevendo anche informazioni sui servizi e sulle iniziative del territorio.



Utilizzo - Una parte dei sistemi di ricarica Iren sono espressamente studiati e dedicati ai mezzi leggeri, e-bike e scooter, già molto diffusi a Genova. Si ricorda inoltre che il progetto IrenGO è sostenuto da un importante piano commerciale per tutte le tipologie di clienti Iren (domestiche, business, pubbliche amministrazioni, turistiche, ecc…) con offerte di mobilità elettrica dedicate.



Strategie - «Iren continua con successo e con iniziative concrete lo sviluppo di IrenGO che si colloca all’interno delle quattro linee strategiche portanti del piano di sviluppo, ovvero innovazione trasversale, sensibilità ambientale, investimenti a valore aggiunto e centralità del cliente-cittadino – ha affermato Gianluca Bufo, Amministratore Delegato di Iren Mercato - L’iniziativa conferma anche la centralità di Genova e l’attenzione che Iren continua a garantire alla città e alla sua Amministrazione, impegnandosi con essa nel virtuoso percorso di modernizzazione dei servizi ai cittadini, sostenuto attraverso progetti, come IrenGO, che migliorano la qualità dell’ambiente e della vita delle persone».