Alla Foce la Fiera di Santa Zita: nel pomeriggio la processione

Genova - E' in corso da questa mattina nel quartiere della Foce la tradizionale Fiera di S.Zita. La manifestazione si svolge solitamente, secondo l'anno liturgico, nella domenica più vicina ai festeggiamenti dedicati alla Santa e ha origini molto antiche: la sua istituzione pare risalga al 13° secolo, per volontà di una comunità di origini lucchesi.



Banchi - La fiera è costituita da 200 banchi dedicati alla vendita di alimenti, dolciumi, prodotti agricoli e merci varie, collocati nelle strade del quartiere della Foce: piazza Paolo da Novi, via di S. Zita, via della Libertà, via O. Bianchi, via Pisacane. Al pomeriggio, come da consuetudine, la processione religiosa con i Cristi lignei organizzata dalla locale Confraternita di S.Zita.