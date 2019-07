Alluvioni e frane, Rixi: «In arrivo oltre 10 milioni di euro per interventi di prevenzione»

Genova - «Oltre 10 milioni di euro sono stati sbloccati per la prevenzione del rischio alluvioni e frane nella seduta del Cipe di oggi per interventi in Liguria, i cui lavori potranno essere a bando entro i prossimi cinque mesi. Tra questi, 3 milioni di euro per lo scolmatore del Bisagno, un intervento atteso da anni dopo le tragiche alluvioni di Genova, 6 milioni di euro per l'impianto idrovoro nel canale grande ad Ameglia, circa 400 mila euro per i lavori di consolidamento di Prato sopralacroce nel Comune di Borzonasca, in provincia di Genova, la messa in sicurezza del torrente in frazione Mainetto a Serrà Riccò e oltre 200 mila euro per la messa in sicurezza di un versante di una frana in località Colletta nel Comune di Sassello»: così il responsabile nazionale Infrastrutture della Lega on. Edoardo Rixi.



Territorio - «Interventi attesi da anni, che il nostro governo ha sbloccato e che serviranno a rendere più sicuro un territorio fragile come quello ligure, attivando anche lavori sul territorio con indubbi benefici sia in termini di sicurezza idrogeologica sia di occupazione collegata all'edilizia», conclude.