Amiu, apertura di tre nuovi Ecopunti per la raccolta differenziata

Genova - Sono tre i nuovi Ecopunti ad accesso controllato che si potranno utilizzare a partire da lunedì 6 agosto, ecco dove si trovano: salita Santa Sabina (da piazza della Nunziata); vico dei Fregoso (da via Lomellini) e salita dell’Oro (da via Cairoli)



Gli Ecopunti sono locali situati nel centro storico, a piano strada, che ospitano i contenitori per i diversi rifiuti.



La novità consiste nell’accessibilità del servizio, non più libero come accadeva in passato ma, occorrerà un badge elettronico per entrare che Amiu distribuirà gratuitamente.



I residenti potranno ritirare il proprio badge (due copie per ogni famiglia) da lunedì 23 luglio 2018 a venerdì 3 agosto dalle 8.30 alle 12.00 (sabato e domenica escluso) presso il punto informativo di Amiu, in via delle Fontane 2 ( sede del Municipio).



Per i cittadini impossibilitati a ritirare il badge nei giorni indicati - tutti i mercoledì a partire dall’8 agosto - sarà attivo uno sportello dedicato presso la sede Amiu in via D’Annunzio 75, con il seguente orario: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.



Con l’occasione, i residenti, potranno ritirare gratuitamente anche il bidoncino forato, da tenere in cucina, insieme alle istruzioni per la raccolta dei rifiuti organici.