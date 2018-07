Amiu: «Nessun problema a relazionare al consiglio i costi di gestione»

Genova - «Il 7 giugno la Capogruppo del PD Cristina Lodi ha inviato una richiesta a me e per conoscenza

agli Assessori all’Ambiente e al Bilancio del Comune avente ad oggetto “Richiesta urgente

accesso agli atti” inerenti copia dei contratti stipulati con Società terze per il pre-trattamento dei rifiuti. Come da richiesta gli atti sono stati inviati. Già in data 1 giugno avevamo ricevuto un’altra richiesta di accesso agli atti, questa volta relativa al contratto firmato da Amiu con BNL»: lo ha affermato Ivan Strozzi, presidente di Amiu.



«Dopo alcuni contatti telefonici che ho avuto con la Capogruppo PD, il giorno 28 giugno ci siamo incontrati e in quella sede ho confermato che le avrei inviato la documentazione richiesta. L’invio è avvenuto questa mattina, tempistica che non è in relazione con le dichiarazioni della capogruppo. Mi pare quindi che le legittime richieste intervenute abbiano trovato una risposta positiva. Una considerazione finale: se negli anni scorsi fossero intervenute adeguate iniziative politiche e iniziative finanziarie al riguardo di Amiu, molto probabilmente l'azienda non si sarebbe trovata nella condizione di dover stipulare alcun contratto di finanziamento. Amiu soltanto recentemente è riuscita ad ottenere l’autorizzazione all’apertura della discarica di Scarpino».



«Amiu non ha alcuna difficoltà a relazionare al Socio ed al Consiglio Comunale l’andamento dei

costi di gestione dei rifiuti e dei costi di trattamento pre-conferimento, nonché ad illustrare compiutamente il contratto con la BNL. Tanto dovevo per un contributo non polemico, che non mi appartiene, ma esaustivo sulla realtà dei fatti».