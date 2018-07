Ansaldo Energia, Fiom Cgil: «Nessun licenziamento è all´ordine del giorno»

Giovedì l'audizione in Regione

Genova - Giovedì prossimo in Consiglio Regionale si terrà l'audizione sulla situazione di Ansaldo Energia.

«Le preoccupazioni derivano da una situazione che potrebbe essere difficile per il quadro internazionale, e per l'azione del Governo sino a questo punto definita "blanda", e che potrebbe far trasformare un momento di difficoltà in qualcosa di strutturale - ha dichiarato Bruno Manganaro segretario Generale Fiom Cgil Genova»



Contratti - «Ai tavoli sindacali, l'azienda si è limitata ad illustrare le difficoltà del momento che hanno portato a dover utilizzare i contratti di solidarietà per due giorni al mese per tutti i lavoratori, senza parlare di esuberi o licenziamenti. In Consiglio regionale la Fiom Cgil chiederà un intervento concreto della Regione affinchè sostenga azienda e maestranze in questo momento di particolare difficoltà», ha concluso Manganaro.