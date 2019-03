Ape Confedilizia: «Genova riparta dai cantieri privati»

Genova - «Lo sblocco dei cantieri pubblici è certo un inizio incoraggiante e indispensabile ma non è sufficiente per dar decollare l'economia. In particolare a Genova dove i problemi sono stati aggravati dal crollo del ponte Morandi è indispensabile che venga dato impulso in ogni modo e con ogni mezzo al settore privato che costituirebbe oggi come in passato un formidabile volano per lo sviluppo anche gli altri comparti»: così il presidente di Ape Confedilizia Genova Vincenzo Nasini.



Investitori - «Una strada può essere quella dell’introduzione di sgravi fiscali finalizzati all’effettuazione di interventi di riqualificazione degli immobili tali da consentirne il riutilizzo in tempi ridotti. È inoltre essenziale stabilizzare le detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico e miglioramento sismico, nonché perfezionarle al fine di renderle applicabili anche laddove ora sono impedite da ostacoli di natura pratica. Ancora, occorrono interventi per favorire la locazione da parte di società e persone fisiche e bisogna incentivare le permute immobiliari, di fatto irrealizzabili per via di imposizioni fiscali irrazionali. Non si perda quest’occasione: oltre ai lavori pubblici, vanno stimolati quelli privati».