ArcelorMittal, Vella: «Serve responsabilità altrimenti salta tutto»

Genova - «L’ incontro di verifica dell’accordo del 6 settembre 2018 si è aperto con una preoccupante novità rispetto all’atto della procura di taranto che decreterebbe lo spegnimento dell’Afo 2.

Una notizia che si somma alle incertezze su scudo penale e l’annuncio della cassa integrazione per Taranto. Il Ministro Di Maio ha comunicato che il governo sta interloquendo con la Procura per sospendere il provvedimento di spegnimento»: così il Segretario Fim Cisl Liguria Alessandro Vella.



«Durante l’incontro abbiamo rimarcato con forza al Governo che è necessario fare chiarezza una volta e per tutte sul tema dell’immunità penale, che ricordiamo essere temporanea e necessaria all’attuazione dell’Aia. Sulla cassa abbiamo chiesto all’azienda una marcia indietro attualmente ha tutte le flessibilità per gestire il calo di domanda di acciaio - aggiunge - Solo rispettando le scadenze e l’interezza dell’accordo sito per sito che si possono limitare al minimo i danni e rilanciare finalmente occupazione e ambientalizzazione, per farlo serve che ognuno faccia un’assunzione di responsabilità a partire dagli investimenti su Genova anche in tema di sicurezza e ambientali come la bonifica della centrale elettrica abbandonata da anni altrimenti rischia di saltare tutto scaricando sui lavoratori e ambiente responsabilità che non hanno», conclude.