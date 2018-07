Arriva la sentenza in appello per Berneschi: otto anni e sette mesi

In primo grado per l'ex presidente di Carige otto anni e due mesi.

Genova - Otto anni e sette mesi per Giovanni Berneschi, ex presidente di Banca Carige: è la sentenza emessa in appello nell’ambito del processo per la maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova.



Quote - La pena in primo grado per Berneschi era di otto anni e due mesi. Dalla ricostruzione effettuata dagli uomini della Guardia di Finanza la truffa commessa ai danni dell'istituto di credito, consisteva nel far acquistare dal ramo assicurativo della banca immobili e quote societarie di imprenditori compiacenti a prezzi gonfiati. Tutto questo avrebbe fruttato a Berneschi e agli altri indagati circa 22 milioni di euro. Le accuse mosse a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e riciclaggio e falso.