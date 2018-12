Asg superconductors ha realizzato il magnete più potente al mondo per lo studio del cervello

Genova - È pronto il magnete ad “ultra alto campo” più potente al mondo per lo studio del cervello. Progettato e sviluppato in Italia da ASG Superconductors - la stessa azienda che ha già realizzato i magneti che hanno scoperto il Bosone di Higgs al CERN di Ginevra e ad un anno di distanza dal primo magnete più sofisticato al mondo per la fusione nucleare realizzato per il progetto ITER - ecco un'altra concreta dimostrazione delle relazioni virtuose tra industria e ricerca.



Progettazione - Questa volta a commissionare il magnete è stato un centro di eccellenza a livello mondiale, la clinica universitaria GIL di Gachon in Corea del Sud. Il supermagnete ad ultra alto campo per applicazioni di risonanza magnetica - MRI ha una potenza di 11,7 Tesla e la sua realizzazione ha richiesto sfide scientifiche e produttive non comuni non solo nella ricerca e nella progettazione ma anche nella produzione e nel trattamento dei materiali e dei vari processi produttivi. L’azienda italiana, che occupa in gran parte ingegneri, fisici e tecnici specializzati è la prima al mondo a realizzare un magnete con queste caratteristiche che sarà utilizzato ai fini di ricerca di studio del cervello, che per sue caratteristiche di densità richiede molta potenza. Quando sarà in funzione in Corea sarà così possibile avere immagini molto più approfondite e precise per seguire studi clinici per la cura di Parkinson, Alzheimer, aneurisma e ictus. Più in generale sarà possibile approfondire gli studi relativi ai processi di funzionamento del cervello, le emozioni e anche studi relativi agli effetti di sostanze stupefacenti.



Ponte - Il magnete, che pesa 70 tonnellate e misura 3.5 metri e per la cui realizzazione sono stati necessari oltre 400 km di cavo superconduttore è stato consegnato ai ricercatori coreani in una cerimonia celebrativa nello stabilimento di ASG che sorge in prossimità della parte ovest del Ponte Morandi: non a caso oltre al logo dell’azienda e al nome “Allegro” è stato riportato anche il logo “Genova nel cuore” per ricordare le 43 vittime del tragico incidente. ASG ha da tempo iniziato un percorso di trasferimento delle proprie competenze dalla ricerca alle applicazioni medicali e industriali e nei prossimi mesi saranno consegnati magneti speciali per altri utilizzi di ricerca medica e per la cura dei tumori commissionati da altre aziende ed enti di ricerca internazionali.