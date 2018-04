AssArmatori si presenta al dg della DG MOVE Henrik Hololei

Genova - Focus sulle risorse umane, sulla formazione, sulla mobilità sostenibile e sulle nuove normative e procedure per combattere l’inquinamento dei mari. Questi i temi sul tavolo del primo incontro fra il Presidente di AssArmatori, Stefano Messina, accompagnato da Paolo Uggè, vice Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia, e il Direttore Generale Mobilità e Trasporto della Commissione europea, Henrik Hololei, svoltosi questa mattina nel Palazzo della Commissione europea a Bruxelles.



Obiettivi - Nuove tecnologie, innovazione, formazione e rispetto per l’ambiente rappresentano i punti fermi della strategia di AssArmatori, che ha presentato in anteprima i suoi obiettivi, in primis quello di una promozione motivata del trasporto marittimo, all’interno dell’Unione europea.



Trasporto - Stefano Messina, ha anche illustrato a Sandro Santamato, capo della Unit sul trasporto marittimo e la logistica, e a Pierpaolo Settembre, Assistente alla direzione generale DG MOVE, le motivazioni di un rapporto di collaborazione, sempre più stretto, con le altre categorie e con le altre modalità di trasporto che interagiscono sulla scacchiera della mobilità e della logistica. Uggè, nel rimarcare le best practices di Confcommercio, nel campo della formazione del capitale umano, ha anche sottolineato l’importanza della prossima Conferenza di Bolzano.