Attività di estetista, Banchero: `Ci auguriamo che il nuovo regolamento contrasti l´abusivismo`

Genova - “Ci auguriamo che l’adozione del nuovo regolamento comunale costituisca uno strumento in grado di agevolare l’attività delle imprese esistenti con nuove opportunità di lavoro e collaborazione tra professionisti del settore, avendo un ulteriore strumento di supporto per le imprese che lavorano in regola, alla luce del sole, e allo stesso tempo permetta di affrontare il tema dell’abusivismo e dei controlli verso chi non è regolare”. Così Barbara Banchero, segretario di Cna Genova, ha commentato il nuovo regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di estetista, approvato ieri dalla Giunta del Comune di Genova.



Lavoro - “È fondamentale per noi che le norme che regolano il settore siano aggiornate – ha spiegato Barbara Banchero -. Soprattutto sul tema dell'abusivismo occorre segnalare che vi è ancora poca consapevolezza da parte dei consumatori che si affidano agli abusivi, del rischio che corrono in termini di danno per la propria salute e per l’ambiente circostante, poiché si affidano ad operatori non qualificati che non rispettano requisiti igienico sanitari e non sono in grado di offrire garanzie sotto il profilo dei prodotti e delle attrezzature utilizzate”.



Abilitazione - "La professione di estetista è disciplinata dalla Legge 1/90 e tale abilitazione può essere conseguita dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico mediante il superamento di un esame preceduto da un corso biennale di qualificazione professionale a cui segue un terzo anno di specializzazione o in alternativa un anno di lavoro. La legge consente un ulteriore percorso di ottenimento del titolo, tramite un corso di 300 ore se si ha alle spalle un periodo di almeno 3 anni di lavoro a tempo pieno (o periodo di apprendistato).

Tale abilitazione professionale consente di aprire un’attività nel settore o di lavorare come responsabile tecnico presso un centro. Il Regolamento comunale si applica, oltre ai centri estetici, anche a tutte le attività dove si svolge la professione di estetista quali ad esempio alberghi e spa".