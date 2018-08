Autostrade chiede scusa e annuncia: «Nuovo ponte in otto mesi»

Pronto un fondo per le famiglie delle vittime e per indennizzare gli sfollati

Genova - «Il ponte Morandi era in buona salute, tutte le relazioni che avevamo lo hanno dimostrato, capire perché il ponte sia caduto in quel modo è la nostra priorità»: lo ha detto Giovanni Castellucci, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia. I vertici dell’azienda hanno parlato in conferenza stampa questo pomeriggio.



«Ci scusiamo per essere sembrati lontani in questi quattro giorni ma voglio assicurare che abbiamo immediatamente iniziato a lavorare per dare risposte concrete alla città», ha proseguito Castellucci.



L’AD ha poi illustrato il piano che hanno studiato per Genova: «Inizieremo da un fondo per le famiglie delle vittime, per coprire le spese urgenti e stanzieremo una somma per indennizzare gli sfollati che vivono nelle case che dovremo abbattere per ricostruire il ponte. Stiamo affinando in queste ore un piano ingegneristico per la ricostruzione - ha detto ancora Castellucci - saremo in grado di ricostruire un viadotto in acciaio nel giro di otto mesi. Nel frattempo aiuteremo il comune di Genova a costruire in tempi record una viabilità locale alternativa per supportare il traffico in assenza del ponte: in particolare siamo pronti a mettere in opera la strada riservata ai Tir all’interno delle aree Ilva».