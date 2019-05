Autotrasporto, Benifei al convegno dei sindacati: «Impegno sulle istanze poste»

Genova - Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Liguria organizzano domani a Genova un convegno sull'autotrasporto e le prospettive europee, alla presenza dei delegati sindacali e dei candidati alle Elezioni europee del prossimo 26 maggio. Il convegno si terrà presso la sala Cap di via Albertazzi, alle ore 09.00.



Mobilità - «Ringrazio i sindacati del settore dei trasporti per aver organizzato questo importante momento di confronto in vista dell'appuntamento delle Elezioni europee, al quale parteciperò consapevole dell'importanza delle istanze poste. È essenziale fare il punto sulla situazione dopo le importanti modifiche della normativa UE attualmente in discussione a Bruxelles, che avranno un impatto significativo nel settore – dichiara Brando Benifei, candidato per la circoscrizione Nord Ovest, nella lista del Partito Democratico - Durante la legislatura in corso ho seguito attentamente l'importante avanzamento della riforma sul distacco dei lavoratori e sul Pacchetto mobilità, sul quale le istituzioni UE si apprestano ad affrontare un complicato negoziato.

Dopo le elezioni, il nuovo Parlamento Europeo dovrà difendere il risultato ottenuto in aula sui tempi di guida e di riposo, sul cabotaggio e sul distacco transnazionale, respingendo gli attacchi del blocco dei Paesi dell'Est, che si oppongono a nuove norme UE a tutela di lavoratori e imprese che siano fondate sul principio sacrosanto della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso posto. Il mio impegno in questa direzione, se sarò rieletto, continuerà a essere massimo».