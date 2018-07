Autotrasporto: confermato lo sciopero per il 12, 13, 14 luglio

Genova - E' stato confermato per i giorni 12, 13 e 14 luglio lo sciopero dell'autostrasporto: l'annuncio è arrivato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.



Dialogo - «Dopo una lunga giornata in attesa di ulteriori approfondimenti di AdSP e utenti, anche il secondo round previsto per le 17 a Palazzo San Giorgio - hanno aggiunto - Sul tavolo non è arrivata nemmeno una bozza di accordo, ma una proposta verbale indirizzata esclusivamente al terminal VTE, anziché estesa a tutti i terminal contenitori del porto di Genova, come in più occasioni evidenziato».



Richieste - «Respingiamo al mittente metodi e contenuti scarni dell'intesa e confermano lo sciopero del 12, 13, 14 luglio 2018 con le loro richieste: soluzioni immediate per gli estenuanti tempi di attesa, sicurezza nelle operazioni all'interno degli spazi portuali, manleva responsabilità agli autisti su idoneità contenitori vuoti ritirati e dignitose condizioni di ristoro e igienico sanitarie nelle aree», hanno concluso i sindacati.