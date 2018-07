Autotrasporto, riunione urgente per scongiurare lo sciopero

Spinelli: «Uno stop di tre giorni sarebbe assurdo, siamo in tempo per evitare tutto ciò»

Genova - Potrebbe essere scongiurato lo sciopero degli autotrasportatori in programma dal 12 al 14 luglio: in questi minuti a Palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità Portuale, è in corso un vertice tra il presidente del Porto Paolo Emilio Signorini con i sindacalisti e i terminalisti per tentare una mediazione.



Genova paralizzata - A Telenord si è espresso Aldo Spinelli: il terminalista genovese è fiducioso sulla possibilità che lo sciopero venga sospeso: «Uno stop di queste dimensioni a luglio sarebbe assurdo siamo ancora in tempo a salvare capra e cavoli». Se le parti non arrivassero però a un accordo per Genova si prospettano tre giorni di fuoco con la città paralizzata.