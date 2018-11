Il vicesindaco ha parlato al Forum di Pietrarsa

Genova - «Il 14 agosto è stata una data importante per Genova a causa del crollo di ponte Morandi. La città è rimasta spezzata non soltanto dal punto di vista della viabilità ordinaria ma anche a livello autostradale e ferroviario»: lo ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla mobilità Stefano Balleari al Forum di Pietrarsa.



Futuro - «Il porto di Genova si trovava diviso dall’alessandrino e dal resto dell’Italia ma grazie a Ferrovie abbiamo aperto in tempi brevi una linea per i passeggeri e un’altra per le merci. Genova deve diventare la porta d’ingresso per tutta l'Europa».