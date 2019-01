Banca Carige, Malacalza Investimenti: «Auspichiamo un consolidamento patrimoniale»

Il gruppo ha poi aggiunto: «Ci riserviamo ogni considerazione sul commissariamento»

Genova - «Malacalza Investimenti, a seguito della sottoposizione di Banca Carige alla Amministrazione Straordinaria richiama e ribadisce le dichiarazioni e le ragioni espresse nell'Assemblea del 22 dicembre 2018. Come risulta inequivocabilmente e testualmente dall’intervento del suo rappresentante, ben lungi dal manifestare forme di pregiudiziale avversione alla approvazione della ricapitalizzazione, Malacalza Investimenti ha solo responsabilmente richiesto al Consiglio di Amministrazione di volere fornire a tutti i soci – tenuto anche conto delle ricapitalizzazioni già in passato intervenute e degli eventi non ancora chiariti che le hanno contrassegnate e che ad esse hanno fatto seguito – gli elementi conoscitivi e valutativi utili per l’assunzione di consapevoli decisioni e determinazioni; rende noto di avere espressamente manifestato anche successivamente alla data dell’assemblea – nell’ambito di interlocuzioni con i Vertici della Banca e in sedi istituzionali – la propria posizione favorevole alla approvazione della ricapitalizzazione a fronte di una naturale disponibilità del Consiglio di Amministrazione a fornire a tutti gli azionisti i necessari elementi conoscitivi e valutativi – il riferimento è, tra l’altro, al piano industriale – utili per potersi consapevolmente esprimere, e potere assumere decisioni anche in ordine alla sottoscrizione; si riserva ogni altra considerazione anche all’esito di diretta, più ampia e approfondita conoscenza e valutazione della misura disposta e dei provvedimenti ad essa sottostanti che ad oggi non le sono ancora noti»: lo ha spiegato il gruppo in una nota dopo il commissariamento dell’istituto di credito dalla BCE.



Sforzi - «Malacalza Investimenti tiene a ricordare e rimarca gli sforzi profusi e i sacrifici affrontati per sostenere Banca Carige nell’interesse obiettivo dell’Istituto, del suo Azionariato, dei suoi Lavoratori e del suo Territorio di riferimento – prosegue - Gli sforzi e i sacrifici di Malacalza Investimenti e quelli coessenziali di una moltitudine di piccoli azionisti cui deve attribuirsi altissimo merito, richiedono, a maggior ragione nel contesto adesso intervenuto, un massimo e definitivo grado di chiarimento, e rappresentano le coordinate dalle quali non è dato prescindere nella prospettiva del definitivo consolidamento patrimoniale e del pieno rilancio industriale della Banca, che Malacalza Investimenti continua fermamente ad auspicare e alla quale Malacalza Investimenti confida, al pari di tutti gli altri azionisti nel pieno delle loro prerogative di soci, di essere messa in condizione di concorrere su basi e presupposti di parità di trattamento, piena trasparenza e chiarezza», ha concluso il gruppo.