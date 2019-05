Blue Economy e Festival del Mare: doppia manifestazione a Genova

Genova - Le filiere produttive del mare saranno protagoniste della II edizione del Blue Economy Summit, la manifestazione promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City con il supporto organizzativo di Clickutility Team che si svolgerà dal 13 al 15 maggio. Il summit esplorerà, attraverso convegni, workshop, visite tecniche e momenti di networking, tutte le attività che utilizzano il mare, le coste e i fondali come risorse per attività industriali e per lo sviluppo di servizi con l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza delle opportunità che derivano dall’economia del “blu”. Palazzo Tursi e l’Istituto Nautico San Giorgio ospiteranno le cinque sessioni congressuali cui si alterneranno visite tecniche gratuite per gli studenti presso le eccellenze del Porto. Per l’occasione sosterà a Genova fino al 18 maggio Nave Rizzo della Marina Militare Italiana, fregata multi missione di nuova generazione, che sarà aperta alle visite delle scuole e della cittadinanza.



Da giovedì 16 maggio prenderà il via la II edizione del Festival del Mare, ideato e organizzato dall’Università di Genova, un'iniziativa unica nel panorama nazionale che aggrega nello stesso luogo formazione, professioni, ricerca e tutto ciò che è legato al mare.



Oltre settanta appuntamenti tra conferenze, laboratori, mostre e spettacoli per "immergersi" in modo innovativo e coinvolgente nella cultura del mare. Un importante momento di riflessione, di analisi e di divulgazione scientifica con eventi interattivi e trasversali, per ogni genere di pubblico, che si alterneranno fino a sabato 18 maggio tra Piazza delle Feste a Porto Antico, l’Acquario di Genova e il Galata Museo del Mare e saranno a ingresso libero e gratuito.



“Il Porto di Genova non solo è il primo contribuente Italiano, ma è anche il primo datore di lavoro della città con 56.000 occupati, tra diretti e indotto, oltre ai 120.000 posti di lavoro generati dalle sue attività nel Nord Ovest. Questi sono numeri che – afferma l’Assessore alle Sviluppo Economico Giancarlo Vinacci – meritano una particolare attenzione e non solo a livello locale e mettono in risalto storia, competenza e potenziale. Questa edizione del Blue Economy Summit, con il supporto di tutte le Istituzioni promotrici del Genoa Blue Forum, si pone l’obiettivo di consolidare la leadership che naturalmente spetta a Genova puntando all’incremento e allo sviluppo delle attività del mare in vista dell’ultimazione delle grandi opere come il Terzo Valico e dei grandi progetti come la Via della Seta”



“In occasione di questa seconda edizione del Festival del Mare, l’Università di Genova presenta al pubblico il nuovo Centro del Mare, - dichiara Paolo Comanducci, Rettore dell’Ateneo ligure - una realtà di recente attivazione che raccoglie tutti i corsi di laurea e i dottorati di ricerca inerenti il mare e coniuga, secondo una visione transdisciplinare, didattica, ricerca e terza missione.”



Entrambe le manifestazioni rientrano negli appuntamenti del Genoa Blue Forum promossi dal Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio di Genova e Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi.