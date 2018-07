Boitano: «Expo Alta Val Trebbia, un successo consolidato»

Genova - «Il Comitato Expo presieduto da Alessio Bianchi, come sempre, ha fatto le cose per bene, la 10esima edizione di Expo Val Trebbia è destinata a traguardare ulteriori successi». Oggi pomeriggio, venerdì 27 luglio, il consigliere regionale Giovanni Boitano ha partecipato alla cerimonia d’apertura dell’importante fiera campionaria che si svolge nel “Bosco della Giaia” in località Loco nel Comune di Rovegno.



«Si tratta ormai di un appuntamento consolidato con i sapori del nostro entroterra e le tante peculiarità della vallata – prosegue Boitano – che meritano di essere valorizzati e conosciuti.

Ogni anno gli organizzatori sono impegnati nel rendere l’Expo sempre più interessante e attrattivo, vedi, ad esempio, il 1° Campionato mondiale di canestrello ligure in programma nella giornata conclusiva di domenica». «Iniziative come queste , il prossimo mese avremo anche Expo Fontanabuona Tigullio – conclude Boitano – dimostrano la vitalità dell’entroterra e dei piccoli Comuni patrimonio inestimabile che la Regione Liguria deve salvaguardare con il massimo sostegno finanziario».