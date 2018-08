Bucci è categorico: «Esselunga aprirà a Genova»

Il sindaco a Repubblica: «Voglio tutelare i piccoli esercizi, ma…»

Genova - «Voglio tutelare i piccoli esercizi, ma la concorrenza ci vuole. Ed è proprio per questo che faremo il possibile per far sì che Esselunga apra. Anzi, Esselunga aprirà a Genova» dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci in una lunga intervista rilasciata all’edizione genovese di Repubblica.



«Se guardiamo quello che è stato aperto in questo anno parliamo di zero metri quadrati» aggiunge poi il primo cittadino genovese. «I 20 mila metri quadrati denunciati dai commercianti sono quelli complessivi di tutte le pratiche aperte, e nulla più. E magari se ci si confrontasse prima di fare le strategie sui giornali sarebbe meglio. Ma a parte questo noi a Genova abbiamo una percentuale della grande distribuzione del 37-38%, mentre Savona è al 70%, la media in Italia è del 50%. Questo non significa che io voglia aumentare, anzi ne sono orgoglioso».