Carige, Benveduti: «Chiederemo un incontro ai commissari e a Roma»

I sindacati dopo il presidio in De Ferrari con i lavoratori sono saliti in Regione

Genova - Presidio questo pomeriggio in piazza De Ferrari da parte dei dipendenti Carige organizzato da Fisac Cgil First Cisl Uilca Uil Fabi Unisin contro le allarmanti notizie circa il futuro del Gruppo.



Intervento - «Chiederemo al più presto un incontro urgente ai commissari e a Roma - ha commentato assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, a margine dell'incontro avvenuto in Regione Liguria con i sindacati, riguardo il futuro di Banca Carige - Abbiamo condiviso da liguri e da genovesi le preoccupazioni che il territorio esprime circa il futuro di questa storica banca - ha continuato Benveduti -, la cui crisi persiste oramai da diversi anni, nonostante i molti tentativi di risollevarla. Ci conforta il fatto che i valori, non solo patrimoniali ma anche di competenze professionali, siano ancora riconosciuti dai mercati, ma richiediamo con forza che Carige rimanga una banca del territorio, vicina alle piccole e medie aziende e alle famiglie, come è stata sempre in passato. Lo abbiamo ribadito oggi e lo faremo negli incontri che avremo al più presto».