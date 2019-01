Carige, Bucci: «Ci auguriamo che il periodo di commissariamento sia breve»

Genova - «Questa mattina abbiamo sentito il Presidente Giovanni Toti ed altri esponenti delle amministrazioni liguri, assieme al management della banca stessa. Con cui abbiamo condiviso le nostre osservazioni. Banca Carige è un elemento fondamentale per il territorio genovese e ligure. L’amministrazione comunale è disponibile a fare tutto ciò che possa essere necessario e nelle sue competenze per salvaguardare il futuro della banca, fiduciosi che il periodo di commissariamento sia breve»: così il sindaco di Genova Marco Bucci sulla situazione di Carige.



Collaborazione - «La scelta di nominare Commissari Straordinari il Presidente Pietro Modiano e l’Amministratore Delegato Fabio Innocenzi rappresenta un segnale positivo per la stabilità della banca, per i suoi clienti e per tutto il territorio. Ci auguriamo che quanto prima si possa continuare la collaborazione con gli azionisti per uscire con successo dal commissariamento».