Carige, Cisl: “Bisogna dare certezze ai lavoratori e garanzie per i risparmiatori e le imprese»

Genova - «Bisogna fare presto e trovare soluzioni rapide per evitare che la Banca subisca altri danni, anche d’immagine. Positivo il fatto che sia stata garantita la continuità gestionale. Ora bisogna dare certezze ai 4.300 dipendenti, che già si sono fatti carico di molti e concreti sacrifici, ma anche fornire garanzie per i risparmiatori e le imprese, cosa che l’istituto è ancora in grado di fare»: lo hanno dichiarato il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri e il segretario First Cisl Liguria Alessandro Mutini a seguito della decisione della Bce di collocare Carige in stato di amministrazione straordinaria



«Vigileremo passo dopo passo e valuteremo nel merito le soluzioni proposte, con l’obiettivo di salvaguardare il lavoro e nel contempo il ruolo di presenza, centralità e autonomia che Carige ha avuto ed ha per Genova e la Liguria, per la sua economia e per il suo sviluppo. In questo momento è fondamentale - hanno concluso Maestripieri e Mutini - non minare ulteriormente la fiducia nel futuro dei liguri e dei genovesi, per non creare un altro grave danno al tessuto sociale e produttivo del nostro territorio che sta ricercando faticosamente la strada della ripresa, in special modo dopo i tragici fatti del Ponte Morandi».