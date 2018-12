Carige, Cisl: «Venga individuata una soluzione»

Genova - «Il governo e le istituzioni locali non consentano che la comunità genovese e ligure, i cittadini, i risparmiatori e i lavoratori siano colpiti anche dalla distruzione della Banca Carige. Se ciò accadesse, oltre ai responsabili diretti, anche chi non ha fatto nulla per evirarlo ne porterebbe la responsabilità»: così Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria e Alessandro Mutini, responsabile Sas Gruppo Carige, First Cisl.



«Chiediamo che il sindacato non sia lasciato solo nella difesa del territorio e dei lavoratori e che ognuno faccia la propria parte e si mobiliti affinché venga individuata una soluzione, cosa ancora possibile per il valore della Banca, per chi in essa lavora e per ciò che essa ancora rappresenta per il territorio in cui opera».