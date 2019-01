Carige, Fratoianni: «Si crei un polo finanziario che tuteli sia il lavoro che il risparmio»

Genova - «Mettere in campo un intervento pubblico per il salvataggio di Banca Carige magari creando un polo finanziario nazionale che tuteli il lavoro, il risparmio e diventi una leva dello sviluppo socio-economico della Liguria e dell'intero Paese»: è la proposta del coordinatore nazionale di Sinistra Italiana e deputato di Leu Nicola Fratoianni presente a Genova per un'iniziativa politica.



Istituto di credito - «Carige è il polmone finanziario della Liguria, la sua crisi mette in difficoltà le condizioni per lo sviluppo del territorio - sottolinea Fratoianni - Le cause vanno ricercate nelle responsabilità di gestione degli anni passati, ma di fronte al commissariamento di Carige non ci sono molte soluzioni».