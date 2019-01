Carige, Innocenzi: «La banca è ben patrimonializzata»

Genova - «Per Carige non ci sono rischi di bail-in o di dissesto»: lo ha detto il commissario dell'istituto ed ex amministratore delegato, Fabio Innocenzi, in un'intervista alla tv Class Cnbc



Patrimonio - «Non esiste assolutamente un rischio di questo tipo. L’istituto è ben patrimonializzato e ha una governance chiara - ha sottolineato Innocenzi - Abbiamo avuto un importante prestito subordinato, sottoscritto dallo Schema Volontario, che ci ha portato in linea con quelli che sono i requisiti, gli obblighi patrimoniali della banca. Da questo punto di vista, quindi, Carige è a posto».



Temi - In merito alle discussioni che si terranno nelle prossime settimane con ll Fitd alla luce dell’amministrazione straordinaria disposta dalla Bce, Innocenzi nell’intervista ha affermato: «Sarà una riflessione finalizzata a capire come meglio usare questo strumento nel nuovo scenario. Sono numerosi i temi che dovremo trattare con lo Schema Volontario».

«Avevamo fatto l’operazione insieme a loro a novembre, nell’ipotesi che un aumento di capitale da effettuare in primavera portasse di fatto all’esaurimento di quest’obbligazione subordinata che sarebbe stata o convertita o assorbita da chi prendeva le azioni, quindi sostituita. Oggi, tuttavia, c’è uno scenario nuovo» ha aggiunto l’ex Ad.