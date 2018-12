Genova - Banca Carige comunica di aver ricevuto in data odierna l’autorizzazione della Banca Centrale Europea alla realizzazione della manovra complessiva di rafforzamento patrimoniale del Gruppo approvata dal Consiglio di Amministrazione il 12 novembre u.s.



La manovra si articola su due elementi essenziali: l’emissione di un prestito subordinato Tier2 effettuata il 30 novembre u.s. (sottoscritta per €320 milioni dallo Schema Volontario di Intervento del FITD e dal Banco di Desio e della Brianza), e un Aumento di Capitale in opzione per massimi €400 milioni sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci che si terrà domani 22 dicembre.