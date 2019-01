Carige, la Commissione Ue ha deciso: ok agli aiuti di Stato

Genova - «Via libera della Commissione Ue ai piani dell'Italia di sostegno alla liquidità per Banca Carige in quanto sono linea con le regole sugli aiuti di Stato. La valutazione ha dimostrato che la misura è mirata, proporzionata e limitata nel tempo e nell'ampiezza»: così Bruxelles in una nota.



Emissioni - «Questo sostegno alla liquidità è in linea con la comunicazione bancaria del 2013», conclude la Commissione. La garanzia pubblica sui bond Carige con emissioni coperte fino a 3 miliardi euro è prevista dal decreto varato in consiglio dei ministri il 7 gennaio, dopo l'amministrazione straordinaria dell'istituto disposta dalla Bce a inizio anno.