Carige presenta il Piano Strategico: previsto un aumento di capitale di 630 milioni di Euro

Prevista la chiusura di cento sportelli e 1050 esuberi

Genova - «Aumento di capitale di 630 milioni di Euro tra il 2019 e 2023, pareggio di bilancio nel 2020 ma anche 1050 esuberi e la chiusura di cento sportelli»: sono i dati del nuovo Piano Strategico di Carige presentato questa mattina da parte dei commissari Fabio Innocenzi, Raffaele Lener e Pietro Modiano.



Numeri - «E' stato chiarito che Carige ha una offerta vincolante per 1,9 miliardi di npe (non performing exposure). La banca ha registrato nel 2018 perdite nette per 272,8 milioni, dopo la contabilizzazione di 321,4 milioni tra rettifiche di valore su crediti verso la clientela e perdite da cessione. Il margine operativo lordo è positivo e in crescita su base annua a 30,9 milioni. Infine è emerso che il no per l’aumento di capitale da parte dell’assemblea che si è svolta il 22 dicembre scorso è costato alla Banca 45 milioni di Euro.



Dichiarazioni - «Siamo in grado di stare in piedi, non c'è un circolo vizioso inaccettabile», ha affermato il commissario di Carige Pietro Modiano.