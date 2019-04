Carla Sibilla eletta Consigliere esecutivo di Federcongressi

Genova - Carla Sibilla, Amministratore Delegato del tour Operator C-Way, Presidente di Convention Bureau Genova e Meet in Liguria è stata eletta quale Consigliere Rappresentante della Categoria Destinazioni e Sedi per il triennio 2019-2022 nel Comitato Esecutivo Federcongressi, l’associazione italiana della meeting industry, durante la convention annuale a Vicenza.



«La nomina sua e di tutti i Consiglieri esecutivi è stata contestuale al rinnovo del Presidente, del Revisore dei conti e dei Probiviri. Federcongressi&eventi, organizzazione senza fine di lucro nata nel 2004, è l’associazione nazionale delle imprese pubbliche e private che svolgono attività connesse con il settore dei congressi, convegni, seminari ed eventi aggregativi, di formazione continua in medicina, di incentivazione e di comunicazione».



«La presenza di Carla Sibilla contribuirà a rafforzare il settore congressuale genovese e ligure anche a livello nazionale. La meeting industry costituisce un elemento di forte crescita per il territorio, rappresenta un grande business e ha un ruolo importante nel sistema economico locale, promuovendo investimenti, commercio, comunicazioni e tecnologia. Nel 2018 il numero complessivo di eventi a Genova ha registrato un incremento dell’8,4% rispetto all’anno precedente, generando un’importante crescita del numero dei partecipanti (+16,7%) e un aumento del 9% dei pernottamenti (fonte: Osservatorio dell’Università di Genova). Il settore congressuale supporta il turismo in generale: il congressista viaggia anche in periodi di bassa stagione e, se apprezza una destinazione, vi ritorna».