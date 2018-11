Carnival Corporation lancia una joint venture per le crociere in Cina

Genova - Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL; NYSE: CUK), la più grande azienda al mondo nel settore viaggi, ha annunciato oggi il lancio nel corso di questa settimana di una nuova joint venture con la China State Shipbuilding Corporation (CSSC), che avrà il nome di CSSC Carnival Cruise Shipping Limited. La nuova compagnia crocieristica con sede in Cina prevede di accogliere a bordo i primi passeggeri cinesi entro la fine del 2019.



Fra le novità comunicate oggi, CSSC Carnival Cruise Shipping Limited ha annunciato un accordo per l’acquisto di due navi attualmente in servizio per il Gruppo Costa, compagnia italiana che fa parte di Carnival Corporation e che è attualmente l’operatore leader nel mercato delle crociere in Europa e Asia. La prima di queste navi, Costa Atlantica, 85.861 tonnellate di stazza e 2.210 passeggeri totali, sarà trasferita alla nuova compagnia crocieristica cinese entro la fine del 2019. La nave gemella di Costa Atlantica, Costa Mediterranea, nave da 2.114 passeggeri totali, arriverà in una data ancora da definire.



Inoltre, CSSC Carnival Cruise Shipping Limited ha annunciato la firma di un contratto, a finalizzazione di un accordo siglato in precedenza, relativo all’ordine di due nuove navi da crociera che verranno costruite in Cina per servire il mercato cinese. Le due nuove navi da crociera saranno costruite da Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. (SWS), uno dei maggiori cantieri navali cinesi con sede a Shanghai, e la consegna della prima nave è prevista nel 2023. L’accordo offre anche a CSSC Carnival Cruise Shipping Limited la possibilità di opzione d’ordine per ulteriori quattro navi da crociera di costruzione cinese per fare fronte alla crescente richiesta dei clienti cinesi.



CSSC, il maggiore costruttore navale cinese, e Fincantieri S.p.A., leader mondiale nella costruzione di navi, hanno creato una propria joint venture per fornire in licenza a SWS la piattaforma tecnologica e garantire supporto tecnico e progettuale durante tutto il processo di costruzione. Le due nuove navi verranno costruite su misura per la nuova joint venture e le preferenze dei viaggiatori cinesi. In qualità di maggiore compagnia di crociere al mondo, con una flotta di oltre 100 navi in servizio e altre 22 in arrivo entro il 2025, Carnival Corporation metterà a disposizione la propria vasta esperienza nel settore per la supervisione e l’assistenza durante la costruzione delle navi.



“Il lancio ufficiale della nostra joint venture in Cina è un traguardo importante nello sviluppo strategico di un settore crocieristico forte e sostenibile in Cina”, spiega Arnold Donald, Amministratore Delegato di Carnival Corporation. “Insieme ai nostri partner siamo entusiasti di poter lanciare una nuova compagnia di crociere in Cina creata su misura per i viaggiatori cinesi, che opererà sia con navi già esistenti che di nuova costruzione”.



“Questa nuova compagnia completerà la nostra presenza sul mercato e rafforzerà il nostro impegno nell'aiutare la Cina a sviluppare un ecosistema globale e diventare leader mondiale nel mercato crocieristico”, ha aggiunto Michael Thamm, Amministratore Delegato del Gruppo Costa e Carnival Asia. “Siamo lieti di collaborare con CSSC per far crescere la domanda di crociere, facendo scoprire al grande pubblico perché andare in crociera sia una scelta straordinaria e indimenticabile per le proprie vacanze”.



“La decisione di entrare nel mercato delle crociere in collaborazione con Carnival Corporation e Fincantieri è una scelta strategica per CSSC”, afferma Lei Fanpei, Presidente di CSSC. “La collaborazione con le maggiori aziende internazionali ci consentirà di sviluppare una catena industriale completa che includerà progettazione e costruzione delle navi, gestione e catena di fornitura, promozione congiunta di politiche ambientali e creazione di un ecosistema volto a supportare la crescita sostenibile del settore crocieristico. La nostra partnership continua a godere di un grande sostegno da parte del governo cinese, sia a livello centrale che locale. È nostra intenzione proseguire questa partnership vincente per garantire la consegna della prima grande nave da crociera di fabbricazione cinese entro il 2023”.



Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri, ha dichiarato: "Questo accordo raggiunto con i nostri partner strategici Carnival Corporation e CSSC rappresenta il duro lavoro, la determinazione e la visione dei nostri team per continuare a sviluppare il settore delle crociere a beneficio dei viaggiatori cinesi e a presidiare l'enorme potenziale del mercato."



Bono ha aggiunto: "La Cina rappresenta più di una semplice opportunità per l'intero settore, e non vediamo l'ora di collaborare insieme ai partner mettendo a frutto la nostra grande esperienza e leadership nel settore crocieristico, sostenendo l'obiettivo della Cina di sviluppare le sue capacità nella costruzione di navi da crociera e diventare leader mercato globale del comparto."



Gli accordi sono stati firmati per conto di CSSC Carnival Cruise Shipping Limited da Michael Thamm, Amministratore Delegato del Gruppo Costa e Yang Jincheng, Direttore Generale di CSSC, nel corso di una cerimonia di firma ufficiale tenutasi oggi presso la China International Import Expo (CIIE) a Shanghai. All'evento hanno partecipato anche, fra altri rappresentanti di rilievo, l’Amministratore Delegato di Carnival Corporation, Arnold Donald, e Lei Fanpei, Presidente di CSSC.



CSSC Carnival Cruise Shipping Limited, la joint venture con CSSC annunciata nel 2015 nella quale Carnival Corporation è socio di minoranza, è stata creata per lanciare sul mercato il primo brand di crociere basato in Cina specificamente rivolto al mercato cinese.



CSSC Carnival Cruise Shipping Limited ha inoltre l’obiettivo di sostenere l’impegno della Cina a dare priorità alla crescita del settore crocieristico nell’ambito del piano quinquennale statale di sviluppo economico.



Come già annunciato a giugno 2018, Il Gruppo Costa introdurrà due nuove navi da crociera specificamente progettate per il mercato cinese: Costa Venezia, nella primavera del 2019, e la sua gemella nell’autunno 2020.



Secondo la United Nations World Tourism Organization (UNWTO), nel 2017 142 milioni di cinesi hanno speso circa 258 miliardi di dollari in viaggi all’estero, posizionando la Cina come leader nel mercato del turismo outbound. A confronto, lo scorso anno il settore crocieristico cinese ha servito solamente circa 2,5 milioni di passeggeri: meno del 2% dei viaggiatori cinesi outbound.



La Cina, un mercato vastissimo e ancora largamente inesplorato, con costanti proiezioni a lungo termine per la crescita del turismo, rappresenta un’opportunità importante per lo sviluppo della domanda di vacanze in crociera. Parallelamente alla crescita e allo sviluppo del settore a livello interno, la Cina è destinata a diventare il mercato crocieristico più ampio del mondo.