Chi viaggia con Ryanair? Rischio di un nuovo sciopero il 3 agosto

Genova - Lo sciopero del personale di cabina Ryanair ha infiammato gli animi dei viaggiatori proprio a ridosso del periodo vacanziero. A sostenere lo sciopero il personale con sede in Belgio, Spagna e Portogallo, coinvolgendo circa 50.000 passeggeri in partenza. Mentre è esplosa la protesta dei viaggiatori, il personale di volo della compagnia irlandese chiede a gran voce un cambiamento da parte della compagnia, già in passato toccata dalle proteste dei dipendenti in merito alle dure condizioni lavorative e al trattamento salariale.



Volo - Il prossimo rischio sciopero è fissato per il 3 agosto: l’Associazione dei piloti delle compagnie di volo irlandesi Ialpa ha fatto sapere in un comunicato che i suoi membri sciopereranno anche il giorno 3 agosto. I membri dell’associazione hanno minacciato anche ulteriori scioperi che continueranno a oltranza finché la compagnia non aprirà un tavolo di negoziato sulla questione dei trasferimenti della base aerea e sulle materie ad essa correlate. Il comunicato dell’associazione è arrivato a 3 ore dall’annuncio di Ryanair, che ha dichiarato di voler tagliare di un quinto i costi della base di Dublino nel prossimo inverno, con una perdita potenziale di circa 100 piloti.