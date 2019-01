Compagnia Unica, arriva la buona notizia: stipendi sbloccati

Benveduti: «Abbiamo messo una mezza pezza»

Genova - Sono stati sbloccati gli stipendi dei lavoratori della Compagnia Unica di Genova: l’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale ha incontrato i vertici della Culmv e i sindacati e ha rassicurato che i bonifici saranno fatti in tempo utile per pagare in tempo utile le mensilità.



Pagamento - «Ci abbiamo messo una mezza pezza - dice il Console Antonio Benvenuti - Sono arrivate le risorse per pagare gli stipendi, manca ancora la partita delle tasse che dovrebbe essere risolta a breve per non mettere in discussione le contribuzioni dei lavoratori. Non rinunciamo al piano che abbiamo condiviso con Autorità Portuale - dice Benvenuti - che potrà mettere in sicurezza Culmv».