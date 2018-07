Con Moby la Corsica a partire da 1 euro

Genova - Quest’estate Moby offre ai suoi passeggeri una tariffa imbattibile: prezzi a partire da 1 euro (al netto di tasse e diritti) per passeggero per il passaggio sulla Livorno-Bastia e sulla Genova-Bastia. Una tariffa simbolica per raggiungere l’Isola della Bellezza, i suoi tesori naturalistici per una vacanza indimenticabile.



È possibile prenotare il viaggio a questa tariffa per persona, al netto di oneri e competenze, su un’ampia selezione di date e orari di partenza.



La Livorno-Bastia è assicurata da Moby Kiss e Moby Vincent, ferry dotate di maxi schermi con tutta la programmazione dei canali Sky, i ricchi menù del self service e uno spazio per i bambini che permetterà di trascorrere una traversata all’insegna del divertimento per i piccoli passeggeri e del più totale relax per i genitori. E per i più tecnologici, la possibilità di rimanere sempre connessi con wi-fi e totem di ricarica gratuiti.



La Genova-Bastia è invece garantita dalla Moby Zazà, nave che ha come fiore all’occhiello la splendida winery, dove ci si può rilassare e lasciarsi andare sorseggiando i migliori vini garantiti dalle cantine di bordo. E poi gelateria, pizzeria, self service e ristorante con i migliori piatti della cucina mediterranea, con anche un assortimento di prodotti Corsi a bordo.



Storia, gastronomia e paesaggi paradisiaci… Un’offerta eccezionale per scoprire e riscoprire la Corsica, che non a caso i francesi chiamano l’Isola della Bellezza, in quanto scrigno di meraviglie naturali. Anche solo per un weekend o un soggiorno più lungo sull’Isola francese e le sue coste selvagge e incontaminate.



* Di seguito le tariffe totali (comprensive di tasse, diritti e oneri):



- Livorno-Bastia: 1 passeggero a partire da 14,63 euro



- Genova-Bastia: 1 passeggero a partire da 16,54 euro