Confesercenti sceglie FattApp per la fattura elettronica

Genova - Confesercenti Genova ha risposto alle richieste degli esercenti, decisamente disorientati di fronte alla necessità di adottare la fattura elettronica a partire dal prossimo primo di gennaio, sottoscrivendo un accordo, profondamente innovativo, per facilitare l'accesso alla fattura elettronica con una soluzione smart e dare la possibilità di ricavarne un profitto.



Massimiliano Spigno, Presidente di Confesercenti Genova, ha infatti costruito un accordo di collaborazione con CompEd Servizi, azienda ligure protagonista a livello nazionale nella progettazione e realizzazione di software d'avanguardia, per offrire ai propri associati FattApp, l'applicazione che rende la fatturazione elettronica facile e veloce come un'app.



L'intesa voluta da Spigno, non solo permette di risolvere in modo semplice un problema sentito da decine di migliaia di operatori, ma offre ai propri associati la possibilità di commercializzare FattApp ai propri clienti, amici e fornitori, ricavandone un profitto, semplicemente fornendo un codice personale per attivare il servizio, che garantisce uno sconto a chi attiva e appunto una provvigione all'esercente che fornisce il suddetto codice.



Nel sottoscrivere l'accordo, insieme a Renzo Gaggero, presidente di Comped Servizi, Massimiliano Spigno ha affermato: «Sono profondamente soddisfatto dell'intesa che abbiamo raggiunto, è davvero innovativa perché siamo riusciti a trasformare un problema in un'opportunità. Ci siamo assicurati un servizio di alta qualità a costi competitivi, compresa l'assistenza per chi deve produrre le fatture elettroniche, e abbiamo anche creato le condizioni per trasformare un costo in fonte di ricavi. L'accordo è immediatamente operativo e quindi tutti possono approfittarne da subito. I nostri associati potranno produrre e consultare qualunque fattura sia da pc e tablet che da smartphone».



Renzo Gaggero, presidente di Comped Servizi ha invece sottolineato: «Quando presento il funzionamento di FattApp e la sua impressionante semplicità vedo che gli occhi dei miei interlocutori si illuminano, non ho bisogno di sentire i loro commenti, i loro occhi hanno già detto tutto quello che c'era da dire. La scintilla scatta perché tutti capiscono subito che con FattApp non solo stanno risolvendo un problema, ma anzi miglioreranno tutte le operazioni inerenti le fatture, sia quelle attive che passive, così come la conservazione a norma di legge».