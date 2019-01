Contrasto alla vendita illegale di prodotti ittici, controlli della Guardia Costiera a Genova

Quattro le persone sanzionate dai militari

Genova - È terminata da poche ore la vasta operazione di vigilanza sulla filiera della pesca, svolta tra Liguria, Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta da parte degli ispettori del 1° Centro di Controllo Area Pesca (CCAP) della Guardia costiera della Liguria, finalizzata alla tutela della risorsa ittica e, soprattutto, alla prevenzione delle frodi al consumatore.



Mercato - «Come ogni anno, infatti, la tradizione delle festività natalizie richiama sulle tavole degli italiani molti piatti a base di pesce, con la conseguente maggiore richiesta di prodotto ittico sul mercato. Tale situazione provoca l'aumento del rischio di comperare prodotti ittici non sicuri, qualitativamente non aderenti alle sue aspettative o, ancora peggio, non perfettamente idonei al consumo umano, fino a imbattersi in vere e proprie frodi commerciali. Per questo motivo, in un periodo in cui è massima la commercializzazione di prodotti originati dall'attività di pesca, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Senatore Gian Marco Centinaio, ha chiesto uno sforzo supplementare agli uomini e donne della Guardia costiera, disponendo l'operazione "Confine illegale", a tutela dei consumatori, degli onesti operatori del settore e del "made in Italy". Un'operazione che segue a stretto giro la campagna di controlli già operata dal 1° CCAP nello scorso mese di novembre (qui il comunicato stampa della "Novembre fish 2018"), fortemente voluta per garantire il rispetto delle vigenti disposizioni sugli scambi commerciali nazionali e, soprattutto, internazionali, considerata l'ingente quantità di prodotto importato dall'estero».



Multe - Nel corso dell'intera operazione "Confine illegale", i militari della Guardia costiera della Liguria hanno eseguito complessivamente 132 ispezioni in mare o presso punti di sbarco in Liguria, ad unità da pesca professionali e sportive, e 155 ispezioni ad attività commerciali (ingrosso, dettaglio, piattaforme, pescherie, ristoranti, negozi alimentari) in tutto il Nord-Ovest d'Italia. Ben 92 le sanzioni irrogate per un importo complessivo di circa 194.000€ e il sequestro di oltre 86 tonnellate di prodotto ittico non rispondente alle normative in vigore. L'attività ispettiva condotta dal personale imbarcato e quello dei nuclei ispettivi della Guardia costiera ha, inoltre, portato alla trasmissione di 7 notizie di reato alle Autorità giudiziarie di riferimento per territorio.



Consumi - «Anche nei momenti topici delle festività – ha ricordato l'Ammiraglio Carlone, Comandante regionale della Guardia costiera della Liguria – i nostri ispettori sono impegnati sul campo, tra la gente, per tutelare sia le risorse ittiche del nostro mare, sia i consumatori e coloro che, pescatori, commercianti ed operatori del settore, onesti e rispettosi delle norme, meritano di essere tutelati nei confronti di chi tenta di eludere i controlli e raggirare il consumatore per raggiungere facili ed indebiti guadagni". Per questo motivo l'invito è sempre quello di prestare la massima attenzione in fase di acquisto: sui banchi di vendita devono, infatti, essere sempre chiaramente riportate le modalità e le zone di pesca di ciascuna specie, così come i menù dei ristoranti devono sempre indicare se il pesce proposto sia fresco o congelato».



Capoluogo ligure - In data 29 dicembre militari della Guardia costiera di Genova hanno svolto numerosi controlli nel territorio cittadino. Le attività hanno interessato dapprima il locale mercato ittico di Ca' de Pitta, con ispezioni alle attività di vendita e ai mezzi di trasporto in arrivo e partenza dal mercato. Nel corso dei predetti controlli sono stati sanzionati i titolari di 2 pescherie, il cui mezzo di trasporto è risultato essere sprovvisto delle autorizzazioni sanitarie per il trasporto dei prodotti ittici. Successivamente, sono state ispezionate pescherie e ristoranti del centro storico cittadino. Il titolare di una pescheria dei caruggi è stato sanzionato per commercializzazione di esemplari di orata privi della documentazione di acquisto. Il prodotto, forse conferito da pescatori dilettanti, è stato sequestrato e al titolare è stata inflitta una sanzione da € 1500. Infine il titolare di nazionalità cinese di un sushi è stato sanzionato per aver realizzato spiedini di mazzancolle impiegando prodotti surgelati in origine, scongelati e ricongelati, in violazione delle vigenti norme igienico-sanitarie. Al titolare, oltre al sequestro della merce, è stata inflitta la sanzione di € 2.000 per mancato rispetto delle procedure HACCP.