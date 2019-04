Convenzione Atp-Msc, trasportati 5000 croceristi

Genova - Atp Esercizio ha siglato un contratto di fornitura servizi con MSC Crociere, il gigante del turismo crocieristico che porta a Genova molte delle sue navi e delle sue rotte. L’accordo prevede che Atp Esercizio svolga un’attività di trasporto dei crocieristi all’interno dell’area portuale, percorrendo in particolare il tratto tra Ponte dei Mille e Ponte Doria. Oggi, nel corso del battesimo del servizio, sono stati impegnati ben 10 mezzi di ultima generazione di proprietà di Atp Esercizio e trasportati a bordo in totale 5 mila passeggeri tra andata e ritorno.



Servizio - «L'accordo con MSC per il servizio svolto in area portuale è per noi molto positivo. Un servizio attuato in sinergia con Amt, che conferma la qualità della nostra offerta e la professionalità del personale» - spiega Enzo Sivori, presidente Atp Esercizio. Quest’oggi è stato Roberto Rolandelli, direttore operativo di Atp a seguire in prima persona la prima giornata di servizio per MSC Crociere: «Tutto ha funzionato nel modo migliore, con piena soddisfazione del committente e soprattutto dei passeggeri, che hanno apprezzato le modalità di trasporto». Soddisfatto anche Claudio Garbarino, consigliere delegato ai trasporti per la Città Metropolitana: «E’ un altro segno di capacità del servizio pubblico, che riesce a stare sul mercato, spesso e volentieri superando le aziende private. In questo caso ha anche funzionato molto bene il rapporto di collaborazione tra Amt e Atp, fortemente voluto dal sindaco Marco Bucci. Voglio ricordare che in poco meno di due anni abbiamo portato Atp da essere una società con i libri in Tribunale in un’azienda moderna capace di svolgere il proprio servizio per le comunità e nello stesso tempo cogliere al volo occasioni come quella con MSC».