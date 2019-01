Corrente elettrica stazionaria, il gas costerà di più

Lievissimo abbassamento dei prezzi per la luce, ma è previsto un aumento del 2.3% sulla bolletta del gas.

Genova - Immancabili come ogni inizio d'anno gli aumenti delle bollette che svuotano sempre di più le nostre tasche. Partendo da una mezza buona notizia: in vista del 2019 è stato già fissato il blocco dei costi dell’energia elettrica. La luce, verrà a costare addirittura un po’ di meno anche se quello 0,08% è praticamente impercettibile. Il lievissimo calo dei costi è legato all’approvvigionamento pari al 5.32% per famiglia e bilanciato da un aumento degli oneri di un +5%.



Mercato - Infine si registra un +0.24% legato alle tariffe per la trasmissione, distribuzione e misura: da qui il computo finale. Per quanto riguarda il gas, invece, non vale lo stesso; è previsto un aumento del 2.3% causato principalmente dalle quotazioni altalenanti nei mercati.