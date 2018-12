Costa Crociere, verso il tutto esaurito a Natale e Capodanno

Il Mediterraneo è la meta preferita per le feste di italiani, spagnoli e tedeschi; i francesi prediligono i Caraibi

Genova - Le crociere si confermano tra le vacanze più apprezzate anche a Natale e Capodanno. Costa Crociere, compagnia italiana leader in Europa, si sta avviando verso il “tutto esaurito” sulle 27 crociere, per un totale di oltre 80.000 posti disponibili a bordo di 14 navi, che permetteranno di festeggiare nelle più belle destinazioni del Mediterraneo, Caraibi, Sud America, Emirati, Oceano Indiano, India e Maldive ed Estremo Oriente.



Destinazioni - Gli itinerari di punta per le feste sono ancora quelli della durata di sette giorni, anche se gli europei hanno preferenze diverse in termini di destinazioni. Per italiani, spagnoli e tedeschi, così come per gli svizzeri, la meta preferita rimane il Mediterraneo, grazie alla vicinanza con i porti che permettono di imbarcarsi comodamente per una crociera alla scoperta di città come Roma, Barcellona, Atene, Napoli e Marsiglia. Francesi ed austriaci preferiscono fuggire dal freddo invernale per una vacanza di totale relax al caldo sole dei Caraibi, grazie a crociere come quelle in partenza da Guadalupa, che visitano ogni giorno un’isola diversa. Tra le mete preferite di italiani e spagnoli ci sono anche le crociere da Dubai e quelle in Estremo Oriente, mentre per i francesi quelle a Mauritius, Madagascar e Seychelles. Una curiosità è rappresentata dal fatto che in Italia le prenotazioni per le crociere di Natale superano quelle per Capodanno, grazie alle attività previste a bordo che consentono di vivere pienamente l’atmosfera natalizia anche in vacanza.



Presenze - Sarà un inizio d’anno davvero speciale per circa 2.300 ospiti di Costa Luminosa, che il 5 gennaio 2019 partiranno da Venezia alla volta del viaggio dei sogni: il Giro del Mondo. Un’emozionante crociera di 112 giorni che accompagnerà gli ospiti alla scoperta delle meraviglie di 5 continenti, solcando 3 oceani e visitando 43 destinazioni, per poi fare ritorno in Italia, a Venezia, il 27 aprile 2019. Sarà la dodicesima edizione di questa splendida crociera, che Costa Crociere ha iniziato a riproporre ogni anno dal 2011, ispirandosi al grande successo che questo viaggio aveva negli anni Settanta. Dal 2011 circa 60.000 ospiti Costa hanno partecipato ad almeno una delle tre tratte del Giro del Mondo, di cui circa 14.000 francesi, 12.000 tedeschi e oltre 11.000 italiani.



Tappe - Il Giro del Mondo 2019 di Costa Luminosa toccherà destinazioni come Brasile, Argentina, Cile, Isola di Pasqua, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia e Indonesia, Singapore, Malesia, Thailandia, Sri Lanka, India, Dubai, Oman e Giordania, viaggiando sempre verso ovest. Già in vendita il Giro del Mondo edizione 2020 e anche quello del 2021, che avrà un itinerario mai visto prima, dedicato all’Africa e all’America, che comprende destinazioni come India, Maldive, Sud Africa, Terra del Fuoco, Cile, Perù e New York.