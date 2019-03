Crédit Agricole e Rete Fidi Liguria: finanziamenti a favore delle imprese liguri

Genova - Crédit Agricole ed il confidi regionale Rete Fidi Liguria hanno attivato una nuova convenzione operativa che consentirà di promuovere l’accesso al credito per le micro e piccole e imprese

della Liguria.



Finanziamenti - «L’accordo tra le due realtà conferma la volontà di Crédit Agricole Carispezia di supportare e condividere attività di sviluppo sul territorio, come testimoniano gli oltre 2,8 miliardi di finanziamenti erogati a sostegno di famiglie ed imprese nel 2018. Grazie alla nuova convenzione, potranno essere erogati dalla Banca, con garanzia Rete Fidi, finanziamenti a condizioni particolarmente favorevoli, a breve ed a medio termine, a favore delle micro e piccole imprese liguri di ogni settore merceologico. Rete Fidi, unico confidi ligure, può fare pienamente da tramite per l’accesso delle imprese alla garanzia del Fondo Nazionale, con effetti di ulteriore riduzione del costo del finanziamento».



Sviluppo - «Credit Agricole e Rete Fidi, in collaborazione con le Associazioni di categoria, mettono a disposizione delle imprese del territorio la loro capacità di ascolto delle esigenze specifiche e di valutazione congiunta delle prospettive di investimento e di sviluppo, per affiancare le imprese in tutti gli aspetti necessari consentendo un corretto accesso al credito e assicurando tempi di tempi di risposta rapidi».