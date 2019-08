Cresce il turismo congressuale a Genova: 500 mila presenze in città

Genova - Genova è sempre più tra le destinazioni del turismo congressuale nazionale e internazionale, a confermarlo sono gli ultimi dati del settore. L'amministrazione comunale prosegue il suo grande impegno nello sviluppo e nella crescita di questo comparto.



Tra le varie azioni messe in campo vi è anche il Piano Integrato di Sviluppo e Promozione della Città di Genova nei segmenti di mercato Mice, Wedding e Lead Generation dell'Assessore al Turismo e commercio Paola Bordilli assieme a Convention Bureau, vincitore della gara di affidamento del servizio.



Una crescita del settore viene data dalla recente "Analisi Statistica 2018" della meeting industry genovese sviluppata dall'Università di Genova, e commissionata da CBG, che per il 2018 evidenzia una crescita complessiva del numero degli eventi congressuali, con 3.665 eventi che segnano un +8,4% sull'anno precedente, e un +16,7% nel numero dei partecipanti pari a 506.008.



Per quanto riguarda il 2019, CBG ha analizzato i dati (con stima di presenze e partecipazioni) su convegni ed eventi congressuali già confermati e supportati dai propri uffici e si conferma un trend di netta crescita rispetto al 2018, con una tendenza netta all'aumento del numero di eventi congressuali e del numero dei partecipanti con una stima di circa + 37% ed un forte incremento delle presenze totali (pernottamenti per la maggior durata dei congressi) di oltre il 60%.



«Tra la fine del 2018 e per tutto il 2019 – sostiene l'assessore Paola Bordilli – abbiamo voluto puntare moltissimo sul turismo congressuale andando a destinare anche importanti risorse dell'imposta di soggiorno proprio per sviluppare un piano integrato destinato a questo comparto che sta già dando importanti frutti. Le esperienze in Europa e nel mondo insegnano l'importanza di puntare risorse a sostegno delle candidature per congressi che coinvolgano l'intero sistema città. I numeri altamente positivi ci dimostrano come siamo sulla strada giusta e di un buon lavoro che continueremo a fare e di cui Convention Bureau, che ringrazio, è tassello fondamentale».