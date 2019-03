Crisi commercio a Genova, presidio dei lavoratori di Qui Group e Moody

Avanzino: «Il Comune di Genova apra un tavolo permanente di confronto”

Genova - GSe non hai uno stipendio è difficile stare al mondo»: è uno dei tanti cartelli attaccati alle vetrine chiuse del Moody di Genova, l'ultima delle aziende ad aver dovuto abbassare le saracinesche per fallimento. Stamani si sono dati appuntamento proprio davanti a Moody i lavoratori della Qui!Group e i 56 lavoratori, ex dipendenti di Moody e di Pasticceria svizzera che non hanno ricevuto lo stipendio di febbraio e rischiano di dover attendere a lungo per recuperare un reddito.



«Basta chiudere gli occhi di fronte a quello che sta accadendo, chiediamo ufficialmente che il Comune di Genova passi dalla teoria alla pratica e metta in campo quegli strumenti necessari per fronteggiare un'emorragia occupazionale nel settore del commercio che forse non ha precedenti nella nostra città»: così Silvia Avanzino, segretario generale della Fisascat Cisl Genova e Liguria, durante il presidio dei lavoratori di Qui Group e Moody in Largo XII Ottobre:



Occupazione - «L’assessore Vinacci convochi immediatamente un tavolo permanente con tutte le parti sociali, è finito il tempo del libro dei sogni quando qualcuno evocava Harrods in quel palazzo lasciato desolatamente vuoto dall’addio della Rinascente. Sono passati diversi mesi e all’orizzonte non c’è traccia nemmeno di un’ipotesi. Servono fatti, le parole hanno stancato centinaia di lavoratori che sono senza posto di lavoro e un futuro drammatico davanti a loro».



Soluzioni - «Si apra un tavolo permanente, si studino incentivi per portare nuove aziende nel cuore di Genova e si mettano nero su bianco clausole sociali per garantire una ricollocazione ai lavoratori che hanno pagato questa crisi del commercio. Si faccia finalmente oggi quello che doveva essere fatto mesi fa».