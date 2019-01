Crociere, previsto il record di passeggeri nel 2019

Genova - «Il 2018 si è chiuso in crescita per le crociere nel porto di Genova che sono tornate sopra il milione di passeggeri e il 2019 si annuncia come l'anno del record, con 1.350.000 passeggeri»: nei terminal di Stazioni Marittime spa, che gestisce il traffico passeggeri dello scalo, nel 2018 sono arrivati 1.011.398 crocieristi, +9,3% rispetto ai 925.188 del 2017 e poco meno dei due anni migliori, 2016 e 2013, chiusi rispettivamente con 1.017.000 e 1.050.000 crocieristi.



Crociere Costa - «Ma il record arriverà quest'anno e avrà come protagoniste ancora le navi di Msc crociere che da sole porteranno circa 1.150.000 passeggeri con 196 scali. Il 2019 sarà anche l'anno del ritorno a Genova di Costa crociere che da marzo a novembre posizionerà ogni venerdì Costa Fortuna nel capoluogo per un totale di 34 scali, che aggiunti ai 7 di altre navi del gruppo porteranno 180 mila passeggeri. Del milione e 350 mila crocieristi complessivi attesi nello scalo ligure, 750 mila si imbarcheranno a Genova, mentre gli altri 600 mila saranno in transito».