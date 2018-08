Crollo ponte Morandi, Furlan: «La Gronda e il Terzo Valico? Fondamentali»

Il segretario generale della Cisl ha commentato la situazione della città dopo il crollo del viadotto

Genova - «La Gronda e il Terzo Valico sono indispensabili non solo per Genova ma anche per il resto della Liguria»: lo ha dichiarato Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl che ha commentato la situazione del capoluogo ligure dopo il crollo di ponte Morandi. Furlan si è intrattenuta con i delegati sindacali, con il sindaco Marco Bucci e il presidente della Liguria Giovanni Toti.



Lavori - «Abbiamo bisogno di poche polemiche, ci sono molte cose da fare per imprese, lavoratori, famiglie delle vittime, sfollati e futuro della città. Genova ha voglia di rialzarsi e di ricominciare, questo è molto importante – ha proseguito - "Bisogna pensare a ricostruire il ponte - ha aggiunto - ma guardare anche oltre: una nuova viabilità per la città e un sostegno reale all'economia».



Costruzione - Furlan ha sottolineato il bellissimo segnale dato dai lavoratori edili: «Disponibili a lavorare 24 ore su 24, come Renzo Piano che ha dimostrato che guardando al futuro si può immaginare una città migliore. È importante stare vicino ai parenti delle vittime, a chi ha perso la casa ma anche al lavoro».



ph Furlan su Twitter