Dal 21 al 23 maggio Genova capitale dell´open source

Genova - Si chiama Fireware ed è la piattaforma open source indipendente che fonda la sua origine in un importante programma di collaborazione europea tra pubblico e privato che muove 500 milioni di investimenti. Quest'anno, terrà il suo summit internazionale al Porto Antico di Genova dal 21 al 22 maggio. Il convegno è organizzato dalla Fiware Foundation, dal Comune di Genova e dalla società Engineering, e attirerà un migliaio tra tecnici, sviluppatori, imprenditori, rappresentanti di università, startup e società dell'It.



La scelta è caduta sulla nostra città in quanto è una delle prime ad avere promosso le smart citys ed ad avere un'esperienza concreta in questo campo. "Cercheremo di mettere in evidenza - ha detto l'assessore allo sviluppo economico Giancarlo Vinacci - tutto ciò che è alta tecnologia e smart a Genova. Abbiamo spinto più di altre città per portare da noi questo evento mondiale, candidandoci ad ospitare anche l'edizione del 2021. Per dare un'idea di quello che significa questo appuntamento - ha concluso Giancarlo Vinacci - basti pensare che l'ultima edizione a Malaga ha attirato 700 persone dai 5 continenti, pronte a pagare 145 euro per il biglietto".







L'importanza dell'evento è duplice. Da un lato vuole porre l'accento sulla creazione degli ecosistemi digitali popolati da tutti i soggetti del settore, dall'altro dare vita a contaminazioni economiche, culturali e di competenza. "Un evento importante - sottolinea l'assessore all'ambiente e all'informatica Matteo Campora - che sottolinea quanto Genova sia sempre di più al centro di eventi italiani e internazionali. Sarà un'occasione per fare il punto sulle tecnologie e su quanto queste possano aiutare la pubblica amministrazione nell'erogazione dei servizi".







I principi di Fiware (open source, open standard e royalty-free) sono stati adottati da oltre 120 città aderenti alla rete Open Agile Smart City, di cui Genova è un Comune di riferimento per le applicazioni smart e ricopre un ruolo attivo in diversi progetti internazionali di ricerca e innovazione, con importanti ricadute nella vita quotidiana della città.



“Il Global Fiware Summit - ha detto l'amministratore delegato della Fiware Foundation, Ulrich Ahle - cresce continuamente richiamando tecnici, imprenditori e utenti finali dell’IT dai sei continenti. Genova è un membro attivo della nostra Community, fin dalle prime iniziative Global City Team Challenge con il NIST negli USA. Credo che il Summit di Genova sarà l’occasione per una significativa crescita della FIWARE community che speriamo possa coinvolgere anche nuovi soggetti dell’ecosistema di alta tecnologia genovese.”







Sono centinaia le applicazioni possibili. Dai parcheggi alla qualità dell’aria, dalla mobilità dolce all'agricoltura, dall'industria all' energia. “Engineering ha attraversato molteplici rivoluzioni tecnologiche - ha sottolineato Paolo Pandozy, amministratore delegato di Engineering - ma tra quelle che hanno definito maggiormente la nostra identità e il valore della nostra offerta, annovero la rivoluzione dell’open source, non solo una tipologia di software, ma un approccio mentale e culturale. Come soci fondatori della Fiware Foundation, abbiamo promosso l’idea di organizzare il Global Fiware Summit in Italia, e in particolare a Genova, perché qui, anche per la lunga collaborazione che ci lega alla città, sappiamo che il Summit può trovare il giusto contesto culturale. Coerentemente ai valori di apertura e collaborazione alla base dell’iniziativa, auspico quindi che il Global Fiware Summit trovi il sostegno dei tanti importanti attori del mondo industriale e IT che operano sul territorio, puntando insieme a farne un appuntamento ricorrente”.



L'appuntamento sarà preceduto da due competizioni tecnologiche, “hackaton”, supportate dal Comune di Genova.