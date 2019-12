Dal 6 al 24 dicembre a Busalla i Mercatini di Natale

Genova - Tornano anche quest'anno i Mercatini di Natale a Busalla, con le caratteristiche casette di legno in piazza Macciò e sotto i portici di via Vittorio Veneto, all'insegna di shopping, gastronomia e animazione per i più piccoli.



Il primo appuntamento è per il fine settimana dell'Immacolata, da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, e poi ancora il 13, 14 e 15 dicembre e tutti i giorni dal 20 al 24 dicembre, vigilia di Natale. Per tutta la durata della manifestazione sarà in funzione il punto ristoro a cura della Pro Loco, con piatti tipici della tradizione ligure e, per combattere il freddo, vin brulé, bombardino e cioccolata calda. Immancabile, naturalmente, anche Babbo Natale, al quale i bamini potranno lasciare la loro letterina.



A fare da contorno ai mercatini, i laboratori e le letture alla biblioteca Bertha Von Suttner di via Chiappa, il concorso per "La torta più bella e più buona", il giro-presepi - in piazza Macciò e alla Croce Verde a Busalla, ai trogoli di Sarissola e nelle frazioni di Semino e Bastia - ed il Confeugo, antica tradizione genovese con la quale dare il benvenuto al nuovo anno.



Inoltre, acquistando i propri regali nei negozi del paese, che rimarranno aperti per tutto il periodo natalizio, si avrà diritto a partecipare ad una lotteria con in palio una vacanza da sogno.



Nei giorni infrasettimanali, nei quali i Mercatini non saranno in funzione, le casette potranno essere utilizzate per piccoli scambi fra bambini, divulgazioni culturali, presentazione di programmi o attività sportive, esposizioni o dimostrazioni. Le richieste saranno esaudite in base all'ordine di arrivo.