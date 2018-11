Danni maltempo: Crédit Agricole Carispezia a sostegno delle famiglie e delle imprese

La Banca sospende il pagamento delle rate dei mutui e avvia i tavoli di lavoro per fornire risposte concrete alle specifiche esigenze delle comunità colpite

Genova - Per sostenere le famiglie e le aziende che hanno subito danni a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito il territorio ligure, Crédit Agricole Carispezia ha immediatamente avviato l’iter per la sospensione del pagamento delle rate dei mutuatari residenti nelle zone danneggiate.



Modalità - «I clienti potranno recarsi nella propria filiale di riferimento per ricevere tutte le informazioni sulle modalità operative da seguire: la Banca ha, infatti, deciso di adottare una corsia preferenziale e dedicata ai privati e alle aziende in stato di difficoltà».



Incontri - Crédit Agricole Carispezia ha, inoltre, deciso di avviare dei tavoli di lavoro con le istituzioni, con le principali associazioni di categoria e con i consorzi di garanzia fidi della Regione per dare una risposta concreta e il più possibile aderente alle reali esigenze delle comunità colpite.